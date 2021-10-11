Son dakika | Afyonkarahisar İscehisar'da öğrenci servisi devrildi: 5 ölü, 4'ü ağır 5 yaralı! Kaza yerinden yürekleri acıtan fotoğraflar...

Edinilen bilgilere göre kaza ilçeye bağlı Çatağıl köyü yakınlarında meydana geldi. Öğrencileri taşıyan servis aracı henüz bilinmeyen bir nedenle devrildi.

Kazanın ihbar edilmesi üzerine olay yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptıkları incelemeye göre ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

ÖLÜ SAYISI ARTTI, BAZI YARALILARIN DURUMU AĞIR

Son gelen bilgilere göre ortaokul öğrencilerinin de bulunduğu kazada, ölü sayısı 5'e yükseldi. Ölenlerden 4'ünün öğrenci olduğu ifade edildi. Kazada yaralanan 4'ü ağır 5 öğrenci ise olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındılar.

Öte yandan aracın ağaçlara çarparak ciddi şekilde hasar aldığı ve kullanılamaz hale geldiği görüldü.

ÖĞRENCİ YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Kazayı haber alan öğrenci yakınları, olay yerinde sinir krizi geçirdi.​​​​​

VALİ İNCELEMELERDE BULUNDU

Ayrıca Bölgeye gelen Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ve İl Emniyet Müdürü Ali Temiz, incelemelerde bulundu.

KAZA YERİNDEN FOTOĞRAFLAR