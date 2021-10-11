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  3. Son dakika | Afyonkarahisar İscehisar'da öğrenci servisi devrildi: 5 ölü, 4'ü ağır 5 yaralı! Kaza yerinden yürekleri acıtan fotoğraflar...

Son dakika | Afyonkarahisar İscehisar'da öğrenci servisi devrildi: 5 ölü, 4'ü ağır 5 yaralı! Kaza yerinden yürekleri acıtan fotoğraflar...

Son dakika... Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde öğrencileri taşıyan servis aracının devrilmesi sonucu '4'ü öğrenci 5 kişi hayatını kaybetti, 4'ü ağır 5 kişi ise yaralandı. Kaza yerinde çekilen fotoğraflar ise acıları bir kez daha katladı.

Son dakika | Afyonkarahisar İscehisar'da öğrenci servisi devrildi: 5 ölü, 4'ü ağır 5 yaralı! Kaza yerinden yürekleri acıtan fotoğraflar...

Edinilen bilgilere göre kaza ilçeye bağlı Çatağıl köyü yakınlarında meydana geldi.  Öğrencileri taşıyan servis aracı henüz bilinmeyen bir nedenle devrildi.

Kazanın ihbar edilmesi üzerine olay yerine  polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptıkları incelemeye göre ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Son dakika | Afyonkarahisar İscehisar'da öğrenci servisi devrildi: 4 ölü, 3 yaralı

ÖLÜ SAYISI ARTTI, BAZI YARALILARIN DURUMU AĞIR

Son gelen bilgilere göre  ortaokul öğrencilerinin de bulunduğu kazada, ölü sayısı 5'e yükseldi. Ölenlerden 4'ünün öğrenci olduğu ifade edildi. Kazada yaralanan 4'ü ağır 5 öğrenci ise olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındılar.

Öte yandan aracın ağaçlara çarparak ciddi şekilde hasar aldığı ve kullanılamaz hale geldiği görüldü. 

Son dakika | Afyon İscehisar'da öğrenci servisi devrildi: 4 ölü, 3 yaralı

ÖĞRENCİ YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Kazayı haber alan öğrenci yakınları, olay yerinde sinir krizi geçirdi.​​​​​ 

VALİ İNCELEMELERDE BULUNDU

Ayrıca Bölgeye gelen Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ve İl Emniyet Müdürü Ali Temiz, incelemelerde bulundu. 

KAZA YERİNDEN FOTOĞRAFLAR

Son dakika | Afyonkarahisar İscehisar'da öğrenci servisi devrildi: 5 ölü, 4'ü ağır 5 yaralı! Kaza yerinden yürekleri acıtan fotoğraflar...Son dakika | Afyonkarahisar İscehisar'da öğrenci servisi devrildi: 5 ölü, 4'ü ağır 5 yaralı! Kaza yerinden yürekleri acıtan fotoğraflar...Son dakika | Afyonkarahisar İscehisar'da öğrenci servisi devrildi: 5 ölü, 4'ü ağır 5 yaralı! Kaza yerinden yürekleri acıtan fotoğraflar...Son dakika | Afyonkarahisar İscehisar'da öğrenci servisi devrildi: 5 ölü, 4'ü ağır 5 yaralı! Kaza yerinden yürekleri acıtan fotoğraflar...Son dakika | Afyonkarahisar İscehisar'da öğrenci servisi devrildi: 5 ölü, 4'ü ağır 5 yaralı! Kaza yerinden yürekleri acıtan fotoğraflar...Son dakika | Afyonkarahisar İscehisar'da öğrenci servisi devrildi: 5 ölü, 4'ü ağır 5 yaralı! Kaza yerinden yürekleri acıtan fotoğraflar...Son dakika | Afyonkarahisar İscehisar'da öğrenci servisi devrildi: 5 ölü, 4'ü ağır 5 yaralı! Kaza yerinden yürekleri acıtan fotoğraflar...Son dakika | Afyonkarahisar İscehisar'da öğrenci servisi devrildi: 5 ölü, 4'ü ağır 5 yaralı! Kaza yerinden yürekleri acıtan fotoğraflar...Son dakika | Afyonkarahisar İscehisar'da öğrenci servisi devrildi: 5 ölü, 4'ü ağır 5 yaralı! Kaza yerinden yürekleri acıtan fotoğraflar...Son dakika | Afyonkarahisar İscehisar'da öğrenci servisi devrildi: 5 ölü, 4'ü ağır 5 yaralı! Kaza yerinden yürekleri acıtan fotoğraflar...Son dakika | Afyonkarahisar İscehisar'da öğrenci servisi devrildi: 5 ölü, 4'ü ağır 5 yaralı! Kaza yerinden yürekleri acıtan fotoğraflar...Son dakika | Afyonkarahisar İscehisar'da öğrenci servisi devrildi: 5 ölü, 4'ü ağır 5 yaralı! Kaza yerinden yürekleri acıtan fotoğraflar...Son dakika | Afyonkarahisar İscehisar'da öğrenci servisi devrildi: 5 ölü, 4'ü ağır 5 yaralı! Kaza yerinden yürekleri acıtan fotoğraflar...Son dakika | Afyonkarahisar İscehisar'da öğrenci servisi devrildi: 5 ölü, 4'ü ağır 5 yaralı! Kaza yerinden yürekleri acıtan fotoğraflar...Son dakika | Afyonkarahisar İscehisar'da öğrenci servisi devrildi: 5 ölü, 4'ü ağır 5 yaralı! Kaza yerinden yürekleri acıtan fotoğraflar...

Tayfun Altuntaş
Editör
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