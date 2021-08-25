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  3. Son dakika | Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık açıkladı: 10 milyon TL daha kaynak aktarıyoruz

Son dakika | Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık açıkladı: 10 milyon TL daha kaynak aktarıyoruz

Son dakika haberi... Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Selden etkilenen Kastamonu'da hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Bölgeden gelen raporları dikkate alarak afetzedeler için 10 milyon TL daha kaynak aktarıyoruz." ifadelerine yer verdi.

Son dakika | Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık açıkladı: 10 milyon TL daha kaynak aktarıyoruz

Son dakika haberi...  Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Bakan Yanık yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Selden etkilenen Kastamonu'da hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Bölgeden gelen raporları dikkate alarak afetzedeler için 10 milyon TL daha kaynak aktarıyoruz. Bugün itibarıyla Kastamonu'ya toplam 35 milyon TL, bölgeye ise toplam 50 milyon TL kaynak aktarmış olduk."

SEL FELAKETİNDE 82 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

AFAD'dan yapılan açıklamada Batı Karadeniz Bölgesinde meydana gelen sel felaketin sonucunda Kastamonu'da 71, Sinop'ta 10, Bartın'da 1 vatandaşın hayatını kaybettiği belirtildi.

AFAD'dan yapılan açıklama şu şekilde:

''11 Ağustos 2021 tarihinde Batı Karadeniz Bölgesinde başlayan aşırı yağışlar sonucunda yaşanan sel nedeniyle 82 vatandaşımız (71 Kastamonu, 10 Sinop, 1 Bartın) hayatını kaybetmiştir.''

Berkem Temizel
Gece Editörü
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