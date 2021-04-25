SON DAKİKA! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından 'koruma altındaki çocuğun ifşası' tartışmalarına yanıt!

Son dakika haberi... Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Bakan Derya Yanık'ın 23 Nisan'da koltuğuna oturttuğu koruma altındaki çocuğu ifşa etmesinin ardından başlayan tartışmalara ilişkin olarak, "Devlet koruması ve bakımı altında olmak, bu çocuklarımız için utanmaları, gizlemeleri gereken bir durum değil" açıklamasını yaptı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı açıklamasında, "Bakanlığımız koruması altında olan çocuklar da bu ülkenin tüm çocukları ile eşit haklara sahiptir ve onların da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını, diğer akranlarıyla deneyimlemeleri en doğal haklarıdır. Devlet koruması ve bakımı altında olmak, bu çocuklarımız için utanmaları, gizlemeleri ya da kendilerini toplumdan soyutlamaları gereken bir durum değildir" denildi.

NE OLMUŞTU?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın, 23 Nisan dolayısıyla makam koltuğuna oturan 10 yaşındaki Azad isimli çocuğa Ramazan ayı dolayısıyla çikolata ikramında bulunmaması ve çocuğun koruma evinde kaldığını ifşa etmesi, tepkilere sebep olmuştu.