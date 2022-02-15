Son dakika | AK Parti Bayburt Milletvekili Fetani Battal kalp krizi geçirdi! Ameliyata alınmıştı, sağlık durumunda son durum belli oldu

Alınan bilgilere göre AK Parti Bayburt Milletvekili Fetani Battal, TBMM'deki odasında kalp krizi geçirdi. TBMM Hastanesi personelinin ilk müdahalesini yaptığı Battal, ambulansla Güven Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalbindeki 5 damarda tıkanıklık olduğu belirtilen Battal, bypass ameliyatına alındı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Fetani Battal’ın tedavi gördüğü Güven Hastanesi’ne giderek doktorlardan bilgi aldı. Şentop, Fetani Battal’ın eşi Handan Battal’a geçmiş olsun dileğinde bulundu.

TEDAVİSİ YOĞUN BAKIMDA SÜRÜYOR

Battal'ın sağlık durumu hakkında açıklama yapan AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Battal'ın ameliyattan çıktığını belirterek, "3 damarı açıldı. Şu an yoğun bakımda tedavisi devam ediyor. Durumu stabil. Vekilimize acil şifalar diliyoruz" dedi.