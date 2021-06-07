SON DAKİKA! AK Parti hakkında konuşmuştu: Milletvekili Ahmet Şık hakkında soruşturma!

Son dakika haberi... Milletvekili Ahmet Şık hakkında, katıldığı bir televizyon programında AK Parti hakkında sarf ettiği sözler nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatıldı.

27. Dönem milletvekili Ahmet Şık’ın katıldığı bir televizyon programında sarf ettiği iddia olunan, “Şunu açıklıkla ifade edeyim mi, eğer Ak parti , bu iktidar bloğu vatansever ve ben terörist isem, onlar gibi vatansever olmaktansa teröristlerin başımın üzerinde yeri var.... o iktidarı zayıflatacak her türlü politika, bu iktidarın köpek dişlerini kıracak , azı dişlerini çekecek her şey meşrudur” şeklindeki sözleriyle ilgili olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatıldığı öğrenildi.