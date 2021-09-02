Son dakika | AK Parti Sözcüsü Çelik: Türkiye'nin tek bir mülteci daha alacak durumu yok

Son dakika... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısı sonrası gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

Çelik'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Türkiye bütün dünyanın gözü önünde insanların katledilmesine göz yumacak ülke değildi. Başka ülkeler mültecilerin botlarını şişleyerek ölüm bölgesine göndermeye çalışıyorlar. Biz böyle bir ülke değiliz. Mültecilere sahip çıkma görevini Türkiye tek başına yerine getiriyor. Bundan sonra Türkiye'nin bir mülteci alacak daha kapasitesi yoktur. Türkiye, üzerine kimsenin sorumluluk yükleyeceği ülke değildi.

Biz çok sayıda kişiyi güvenli bölgelere iade ediyoruz. Türkiye en geniş kapsamlı iade merkezlerine sahip ülkelerin başında geliyor. Dönmek isteyenlere bu kolaylığı sağlıyoruz. Buradaki meseleye kapsamlı bir şekilde bakmak gerekir. Türkiye'nin demokratik, nüfus güvenliği önemli meselelerden biridir. Türkiye kendi değerlerine yakışan şekilde ölümden kaçan insanlara kucak açmıştır. Ama hiç kimse Türkiye bir tane daha mülteci alacak şeklinde düşünmemelidir. Bu yaptıkları fevkelade yanlış olur.

"7 SEFERDE BİN 409 VATANDAŞIMIZ TAHLİYE EDİLDİ"

En sıcak dış politika konusu Afganistan konusudur. Çok yakından takip ediyoruz. 7 seferde 1409 vatandaşımız tahliye edilmiştir. 16 Ağustos'tan itibaren tahliyeleri gerçekleştiren herkese teşekkürlerimizi iletiyoruz. Kahraman silahlı kuvvetlerimizi bir kez daha tebrik ediyoruz. Her gün iç savaşın yaşandığı bir ortamda başarıyla, mazlumların teveccühünü kazanarak gerçekleştirmiştir. Tabii ki değişik seçenekler değerlendiriliyor. Diplomatik çabalar değerlendirildikten sonra kahraman Mehmetçik Afganistan'dan ayrılmıştır.

Geçiş dönemini yakından takip ediyoruz. Taliban yakın zamanda bir hükümet açıklayacağını söyledi. Fiili güç olan Taliban'la da temaslarımızı sürdürüyoruz. Kadın hakları konusunda, temel hak ve hürriyetler konusunda tüm kaygıların ortadan kalkmasını arzu ederiz. Bizim basınımızda da tartışılıyor, dışarıda da tartışılıyor. Taliban tarafından Türkiye'nin işletip işletmeyeceği konusunda bir teklifle bulunuldu. Bu tabi inceleniyor. Bu değerlendirme yapılacaktır.

Adli yıl başladı, çok önemli, bütün hukukçulara iyi bir adli yıl diliyoruz. Cumhurbaşkanımız açıkladı; bu dönemde de yeni reformların hazırlığı yürütülüyor. Yeni Yargıtay binasının da hayırlı olmasını diliyoruz."