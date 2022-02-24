SON DAKİKA! AK Parti Sözcüsü Çelik'ten kritik açıklama : Bu işgali tümüyle reddediyoruz

Çelik'in açıklamalarından satır başları;

"UKRAYNA'NIN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNDEN YANAYIZ"

"Cumhurbaşkanımız tansiyonun düşürülmesi için çok çaba sarf etti. Görüşmelerin odak noktası, diplomasi yoluyla Minsk Anlaşmaları kapsamında bu sorunun çözülmesiydi. Cumhurbaşkanımızın çabaları hem Ukrayna hem de Rusya tarafından olumlu karşılandı. Gelinen noktada çatışma başlamış durumda. Dün Cumhurbaşkanımızın, Putin ile görüşmesi oldu. Putin ise kendi bakış açısından olayın safahatını paylaştı. İlk baştan itibaren Ukrayna'nın toprak bütünlüğünden yana olduğumuzu, ilkelerimiz gereği güçlü bir şekilde savunacağımızı ifade ettik. Cumhurbaşkanımız, 'Ukrayna ve Rusya'dan vazgeçmek istemeyiz' diye açıklama yapmıştı Afrika dönüşü sonrası. Hiç kimsenin saldırgan bir tavır sergilememesi yönünde açık bir ifade ortaya koymuştu. Türkiye, toprak bütünlüğünün ve siyasi birliğinin korunması için üstüne düşeni yapacağını söylemişti.

AB'YE TEPKİ: KINAMA TEŞKİLATINA DÖNDÜ

Bir yandan NATO, Rusya, Ukrayna ile ilişkilerimiz var. Türkiye bir NATO müttefiki olarak bu güne kadar yapıcı bir tutum sergiledi ve bu böyle devam edecektir. Rusya'nın bu saldırgan tutumundan vazgeçmesi için diplomatik ilişkileri devam ettirmeyi sürdüreceğiz. Ukrayna'daki vatandaşlarımızla yakın bir temas içindeyiz. Oradaki diplomatik misyonlarımız görevlerine devam ediyorlar. Bugün bir vatandaşımızın yanlış bir bilgi video yayınlandı. Ukrayna'da diplomatik misyonlarımız görevlerinin başındadır. Oradan ayrılmak isteyen vatandaşlarımızla ilgili olarak şu anda bir şey yapılamıyor. Bütün senaryolara hazır bir şekilde devlet kurumlarımız çalışıyor. Bu süreç bir şey daha gösterdi. AB'nin kınama teşkilatına döndüğü, sadece uluslararası olaylarda kınama ürettiği görüldü. Türkiye'nin AB'ye üyeliğinin neler katacağı konusunda bilgilendirme bulunduk. Karadeniz'in güvenliği konusu kapsamlı şekilde değerlendiriliyor.

MONTRÖ SÖZLEŞMESİ TARTIŞMALARI

Montrö sözleşmesinin Türkiye açısından ne duruma geldiği hakkında devlet kurumları bütün senaryolar üzerinde çalışmalar yapmıştır. Hem hukuki hem diplomatik açıdan gerekli hazırlıklar yerine getirilmiştir. Süreci takip etmeye devam edeceğiz. Gerginliğin daha ileriye gitmesini tabi ki istemiyoruz. Yakın ilişkilerimizin olduğu Rusya'ya bu eylemden vazgeçilmesi gerektiğini bir kez daha söylüyoruz. Türkiye'ye yol açacağı ekonomik, siyasi vb. etkilerin Cumhurbaşkanımız tarafından ele alındı. Gelişmelere dönük olarak çeşitli senaryolara karşı hazırlığımızın olduğunu ifade etmek isterim.

TÜRKİYE RUSYA'YA YAPTIRIM DÜŞÜNÜYOR MU?

Olay halen sıcak ve devam ediyor. Türkiye açısından Rusya ile yoğun ilişkilerimiz var ve Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü savunuyoruz. Bu çatışma nasıl durdurulabilir ve Türkiye'ye olası etkilerinin değerlendirildiği iki husus var. Bahsettiğiniz çerçevede böyle bir durum söz konusu değil. Ayrıca şimdi bu çatışmaların tüm Ukrayna'ya yayılacak mı? Nerede durulacak bunların da bilinmesi gerekiyor.

MONTRÖ SÖZLEŞMESİ

Dışişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı, önüne gelebilecek senaryoları değerlendiren çalışmalar yaptı. Savaşan ülkelerin gemileri Montrö Sözleşmesine göre boğazdan geçememesi gerekiyor. Tabi geri ülkesine dönen gemiler de var. Türkiye, objektif hükümleri açısından net bir şekilde uygulayacaktır. Gerginlik zamanında da başka ülkelerin talepleri oluyor. Türkiye, savaşı derinleştiren ya da herhangi bir şekilde gerginliği yükselten takdir hakkını barışın sağlanmasına yönelik kullanacaktır."