Son dakika | AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a sert tepki

Son dakika... AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 2022 yılı asgari ücretinin görüşüldüğü MKYK toplantısının ardından gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Macron'un Rusya ve Türkiye'nin Libya'da bulunmasına yönelik yaptığı açıklamalarla ilgili de konuşan Çelik, "Türkiye'nin yabancı asker olarak değerlendirilmesi kasıtlı bir açıklamadır. Macron bütün açıklamalarında Türkiye'yi hedef alıyor." diyerek tepki gösterdi.

YANAN ORMANLIK ALANLARDA AĞAÇLANDIRMA ÇALIŞMALARI

Yazın birçok bölgede çıkan yangınlarda yanan ormanlık alanlara ilişkin de açıklamada bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, konuya ilişkin "81 ilimizde 5.1 milyon ağaç 700 bin vatandaşımızın katılımıyla bir günde kavuşturulmuştur." ifadesini kullandı.

ERDOĞAN-KARAMOLLAOĞLU GÖRÜŞMESİ

AK Parti Sözcüsü Çelik; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Temel Karamollaoğlu ile yaptığı görüşme konusunda ise "Cumhurbaşkanımız pozitif katkı sağlayacak şekilde çeşitli kesimlerle buluşuyor. İstişareler faydalıdır. Kuşkusuz herkes bir anda görüşünü değiştirecek diye bir şey yok." dedi.

"YUNANİSTAN GÖÇMEN BOTLARINI ŞİŞLEYEN BİR ÜLKEDİR"

Yunanistan Dışişleri Bakanı’nın skandal açıklamalarına tepki gösteren Çelik konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Yunanistan Dışişleri Bakanı’nın yegane mesaisi yalan. Meseleler masada çözülebilir. Türkiye bir diplomasi devletidir. Yunanistan masadan kaçan taraf. Yunanistan göçmen botlarını şişleyen bir ülkedir.

BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ İLE DİYALOG

Çeşitli devletlerle problemler yaşayabiliriz. BAE ile gerçekleşen diyalog da önemlidir, istişareler yapılmaya devam edecek.

CHP GENEL BAŞKANI KEMAL KILIÇDAROĞLU'NUN HELALLEŞME ÇIKIŞI

Birisi helalleşme deyince saygı duymak gerekir. Ama bunun altını nasıl dolduracaksınız. Helalleşmeden bahsedenler kendi partilerinde vatandaşımızı inciten üslup kullanıldığında buna karşı çıkmadılar. Şehit yakınına küfredildiğinde de geri durdular. Helalleşme dediğinizde bir karşı taraf vardır, ne değerlendirmede bulunacaktır. Darbelere destek vererek ülkeye yaşatılan acılarla nasıl helalleşecekler.

Helalleşme kültürümüzün en önemli kavramlarındandır. Nasıl tavır koyacaklar diye düşünürüz. Maalesef bu çeşitli dönemlerde söylenmesine rağmen gerçekleşmiyor. Şehit ailelerini inciten kendi arkadaşlarının açıklamaları oldu, nasıl helalleşecekler.

"TÜRKİYE BİRDEN BİRE BU NOKTAYA GELMEDİ"

Türkiye’nin siyasi mücadelesi hafızalarımızda taze. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi de meşrudur, parlamenter sistem de meşrudur. Türkiye birdenbire bu noktaya gelmedi. Türkiye’de parlamenter sistem varken rahat nefes almasına izin vermediler.

LÜTFÜ TÜRKKAN’IN ŞEHİT YAKININA KÜFRETMESİNE TEPKİ

Hakareti eden kişi bile önce inkar etti sonra özür diledi. Ciddi bir özür dileyemedi. CHP bu bir provokasyondur dedi ama nasıl olduğunu açıklayamadı. Bu kadar açıktan bir küfrün savunulduğunu görmedim. Kınanması ve lanetlenmesi gereken bir davranıştır. Şehitlerin ailelerinden özür dilemek bu kadar zor mudur.

BAŞAK CENGİZ'İN CANİCE KATLEDİLMESİ

Allah’tan rahmet diliyoruz, can kaybı çok yaralayıcı. Gencecik bir arkadaşımız hayatını kaybetti. Kadın cinayetlerine karşı çalışmalar değerlendirildi, çalışmalar yapılıyor."