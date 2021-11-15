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  3. Son dakika | AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MKYK toplantısı sonrası konuşuyor (canlı yayın)

Son dakika | AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MKYK toplantısı sonrası konuşuyor (canlı yayın)

Son dakika... AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MKYK toplantısının ardından gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

Son dakika... AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 2022 yılı asgari ücretinin görüşüldüğü MKYK toplantısının ardından gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"KKTC'nin kuruluşunu 38. Yılı, her türlü desteğimizin olduğunu ifade ediyoruz. Rum Yunan ikilisinin saldırgan yaklaşımları Kıbrıs davasının ne kadar haklı olduğunu gösteriyor.

Gaz kaynaklarının iki taraf tarafından bölüştürülmesi yönünde mekanizma oluşturulmasını önerdik. Rum tarafı haksız, hukuksuz bir davranışta bulunmuştur."

LİBYA'YA İLİŞKİN GELİŞMELER

Libya gündemini yakından takip ediyoruz. Paris’te Libya toplantısı yapıldı. Libya’da barışın sağlanması Libya halkı tarafından olmalıdır. Zirveye Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ni katılması yanlıştır. Yunanistan’ın katılması ne alakadır. Macron’un Türkiye’nin askerlerini çekmesi çağrısı skandaldır. Türkiye eğitim amacıyla oradadır. Yabancı asker statüsünde Türkiye'nin değerlendirmesi yanlıştır.

 

Detaylar gelecek... 

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Tayfun Altuntaş
Editör
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