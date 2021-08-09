Son dakika | AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Bazı siyasiler fitne ateşi yakmaya çalıştı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konuşmasından satır başları şu şekilde:

"Ülkemiz yangın felaketinden sel felaketine kadar bir çok felaketle karşı karşıya kaldı. Hayatını kaybedenlere rahmet diliyoruz. MYK'da gündem başlıklarımızın başında orman yangınları vardı. Cumhurbaşkanımız geniş kapsamlı bir değerlendirme yaptı. Büyük oranda bir artışla orman yangını tablosuyla karşı karşıya kaldık. Karşılaştığımız tablolardan en ağırlarından biri.

ORMAN YANGINLARI BÖLGESİNE YAPILAN YARDIMLAR

43 vilayette 260 adet orman yangını meydana geldi. 4 adet yangına müdahale çabaları sürüyor. Antalya Valiliği emrine AFAD, İçişleri, bakanlıklar tarafından 52.5 milyon liralık nakdi kaynak aktarıldı. Muğla Valiliği emrine 17.5 milyon liralık nakdi yardım gönderildi.

Dünyanın çeşitli yerlerinde haritaya baktığınızda pek çok yangın devam ediyor. Orman teşkilatımızın kahramanlığına teşekkürlerimizi bir kez daha sunuyoruz. Orman yangınlarıyla ilgili her sene geniş bir senaryo ile hazırlık yapılıyor. Toplam 21 bin 90 personelle hazırlık her sene söz konusu oluyor. 1178 arazöz, 2277 müdahale aracı, 501 iş makinesi olmak üzere 4311 araç bulunuyor. dünyada ilk olarak İHA'ların kullanılmasıyla büyük bir kapasiteye sahipler."

ORMAN YANGINLARINDAKİ SON DURUM

43 ilde 260 yangın çıktı, 256'sı kontrol altında. Çok fazla yangın çıkması zorlayıcı bir tabloya neden oldu. Gezegenimizin geleceği için kaygılandıran bir tablo söz konusu. Her vatandaşımız için 3 fidan çalışması devam edecek.

Provokasyonlara, yalan haberlere karşı duruş sergilenmeli. Karşı karşıya kaldığımız bu provokasyonlara Bazı siyasiler fitne ateşi yakmaya çalıştı."

Detaylar gelecek...