Son dakika | AK Parti'de grup başkanı için görev değişimi: Naci Bostancı gitti, İsmet Yılmaz geldi

Son dakika... AK Parti'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşerek farklı bir mevkide görev almak istediğini ifade den Grup Başkanı Naci Bostancı'nın yerine gelecek ismi belirlemek için AK Parti Grubu, basına kapalı toplandı.

Toplantıda, AK Parti Ankara Milletvekili Naci Bostancı, 2023 seçimleri kapsamında AK Parti Genel Merkezi'nde görev alacağı için yeni Grup Başkanı'nın belirlenmesi amacıyla Grup İç Yönetmeliği'nin ilgili maddelerine göre seçim yapıldı.

Bostancı'dan boşalan AK Parti Grup Başkanlığına, 241 oy alan AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz seçildi.

NE OLMUŞTU?

AK Parti'de uzun süredir Grup Başkanı görevini yürüten Naci Bostancı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşerek farklı bir mevkide görev almak istediğini söyledi. Bunun üzerine Erdoğan, 2023 seçimleri öncesi Bostancı'yı AK Parti Genel Merkezi'nde genel başkan danışmanı olarak genel merkezde görevlendirebileceğini söyledi. Bostancı, bu kapsamda genel merkezde seçim hazırlıklarının koordinasyonunda görev almasına karar verdi.

İSMET YILMAZ NELER YAPACAK?

Grup başkanı olan Yılmaz, eskiden olduğu gibi grup başkanvekillerinin görevlerinin koordinasyonunu sağlayacak, çalışmalara başkanlık edecek ve meclis çalışmaları konusunda planlama yapacak.

Bu düzenlemenin grup başkanvekillerinde de değişikliğe neden olup olmayacağı konuşulurken, şimdilik bu yönde bir tasarruf olmayacağı öne sürüldü.

Naci Bostancı

İsmet Yılmaz