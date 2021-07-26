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  3. Son dakika | AK Parti'den Tunus'taki darbe girişimine sert tepki: Siyasi meşruiyete yönelik bir darbedir.

Son dakika | AK Parti'den Tunus'taki darbe girişimine sert tepki: Siyasi meşruiyete yönelik bir darbedir.

Son dakika... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Tunus'taki darbe girişimine ilişkin olarak, "Seçilmiş parlamentonun askıya alınması ve hükümetin görevden el çektirilmesi, siyasi meşruiyete yönelik bir darbedir. Tunus Cumhurbaşkanının meşru olmayan bu girişiminin anayasal zemini bulunmamaktadır." dedi.

Son dakika | AK Parti'den Tunus'taki darbe girişimine sert tepki: Siyasi meşruiyete yönelik bir darbedir.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'in Meclisin yetkilerini dondurma ve parlamento üyelerinin dokunulmazlıklarını askıya alma kararını duyurmasının ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından duruma tepki gösterdi.

Ömer Çelik yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Dost ve kardeş ülke Tunus’ta seçilmiş parlamentonun askıya alınması ve hükümetin görevden el çektirilmesi, siyasi meşruiyete yönelik bir darbedir. Tunus Cumhurbaşkanının meşru olmayan bu girişiminin anayasal zemini bulunmamaktadır.

Tunus halkının 2011 yılında gerçekleştirdiği demokratik devrim,  dünya ve bölgemiz için değerli bir örnek teşkil etmektedir. Anayasal meşruiyet zemininde bu kazanımların korunması çok önemlidir. Tunus’ta anayasal düzenin Cumhurbaşkanı tarafından askıya alınması, meşru değildir.

"TUNUS HALKI KRİZİ AŞABİLECEK TECRÜBEYE SAHİPTİR"

Kardeş Tunus halkına bu kötülüğü yapanlar kendi ülkelerine zarar veriyorlar. Tunus halkı, mevcut krizi birlik ve beraberlik içinde aşabilecek imkân ve tecrübeye sahiptir. Bu ancak Anayasal düzene hemen geri dönülmesi ile mümkündür. 

"HALKIN DEMOKRATİK İRADESİNİ DESTEKLİYORUZ"

Tunus’ta halkın demokratik iradesini destekliyoruz. Demokratik süreçlerin askıya alınmasını reddediyoruz. Tunus halkının yüksek demokratik iradesine herkes saygı göstermelidir.

Türkiye ile Tunus arasında, kökleri tarihe dayanan güçlü siyasi, ekonomik, kültürel ve insani bağlar bulunmaktadır. Türkiye, Tunus halkının yanındadır ve demokrasi mücadelesine saygı duymaktadır."

{TITLE_STRIP}Tunus'ta siyasi darbe girişimi: Cumhurbaşkanı Said yönetime el koydu! Başbakan görevden alındı, meclisin tüm yetkileri donduruldu...

 

Tayfun Altuntaş
Editör
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