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  3. SON DAKİKA! AK Parti'den yeni kanun teklifi: Borçlara yapılandırma geliyor!

SON DAKİKA! AK Parti'den yeni kanun teklifi: Borçlara yapılandırma geliyor!

Son dakika haberi... AK Parti tarafından Meclis Başkanlığı'na sunulan yeni torba yasa teklifinin ayrıntılarına ulaşıldı. Ekonomi alanındaki teklife göre, borçlara yeniden yapılandırma getirileceği öğrenildi.

SON DAKİKA! AK Parti'den yeni kanun teklifi: Borçlara yapılandırma geliyor!

Son dakika haberi... AK Parti, ekonomi alanındaki yeni torba teklifi Meclis Başkanlığı'na sundu. Teklifle borçlara yeniden yapılandırma getiriliyor.

AK Parti milletvekilleri, matrah ve vergi artırımının yeniden düzenlenmesi ile borç yapılandırmasını da içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığına sundu.

 

AYRINTILAR GELECEK...

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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