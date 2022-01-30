Son dakika! Akdeniz'de 4.1 şiddetinde deprem!

Son dakika haberi... AFAD verilerine göre deprem Akdeniz açıklarında saat 11.22'de yerin 214 km altında 4.1 büyüklüğünde meydana geldi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre ise deprem yerin 25 km altında meydana gelen deprem 4.4 büyüklüğünde kaydedildi.

AFAD SON DEPREMLER 30 OCAK 2022 PAZAR

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre 30 Ocak 2022 Pazar günü meydana gelen depremler şu şekilde:

Son depremleri görmek için linke tıklayınız

SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ 30 OCAK 2022 PAZAR

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız.