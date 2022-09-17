Son dakika | Akdeniz'de 4.2 büyüklüğünde deprem! Son dakika! Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan bilgilere göre Akdeniz, Girit Adası'nda 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

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