Son dakika | Akdeniz'de 4.2 büyüklüğünde deprem!

Son dakika! Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan bilgilere göre Akdeniz, Girit Adası'nda saat 21.41'de, 5.5 km derinlikte, 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) September 17, 2022
GIRIT ADASI (AKDENIZ) https://t.co/YrnnzIsrSM
17.09.2022, 21:41:40 TSİ
Büyüklük: 4.2
Derinlik: 5.4 km#Kandilli
AFAD'ın paylaşımında is depremin büyüklüğü 4 olarak ölçülürken Muğla'nın Datça ilçesine 174.15 km uzaklığında olduğu belirtildi.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) September 17, 2022
Büyüklük : 4.0 (Mw)
Yer : Ege Denizi, 18.34 km.Lasithi (Yunanistan), 174.15 km. Datça (Mugla)
Tarih-Saat : 17.09.2022, 21:41:44 TSİ
Enlem : 35.4490 N
Boylam : 26.1713 E
Derinlik : 6.71 km
Detay : https://t.co/LbvUGAeZv4@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi