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Son dakika! Akdeniz'de 4.3 büyüklüğünde deprem!

Son dakika! Akdeniz'de 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiği duyuruldu.

Aktif fay hatlarının bulunduğu Akdeniz'de bir deprem daha meydana geldi. Buna göre  Akdeniz'de 4.3 büyüklüğünde saat 12.19 sıralarında yaşanan sarsıntının derinliği 10 km olarak belirlendi.

 

AFAD SON DEPREMLER 20 OCAK 2022 PERŞEMBE

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre 20 Ocak 2022 Perşembe günü meydana gelen depremler şu şekilde:

Son depremleri görmek için linke tıklayınız

 

SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ 20 OCAK 2022 PERŞEMBE

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız.

Büşra Mercimek
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