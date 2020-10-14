SON DAKİKA! Akdeniz'de korkutan deprem
Kandilli Rasathanesi, Akdeniz'de 4.0 şiddetinde deprem meydana geldiğini duyurdu!
Kandilli Rasathanesi'nin paylaştığı son dakika bilgisine göre, Akdeniz açıklarında 4.0 şiddetinde deprem meydana geldi. 8.4 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, çevre illerden hissedildi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) October 14, 2020
AKDENIZ https://t.co/4ABs6dYSuk
14.10.2020, 13:58:30 TSİ
Büyüklük: 4.0
Derinlik: 8.4 km#Kandilli
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi'nin internet sitesinden son depremlerin listesine yayımlanmakta ve burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.
Son depremleri görmek için TIKLAYIN
AFAD SON DEPREMLER
İçişleri Bakanlığı'na bağlı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı yetkilileri tarafından kamuoyu ile paylaşılan son verilere göre meydana gelen depremleri görmek için TIKLAYIN