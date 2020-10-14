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SON DAKİKA! Akdeniz'de korkutan deprem

Kandilli Rasathanesi, Akdeniz'de 4.0 şiddetinde deprem meydana geldiğini duyurdu!

SON DAKİKA! Akdeniz'de korkutan deprem

Kandilli Rasathanesi'nin paylaştığı son dakika bilgisine göre, Akdeniz açıklarında 4.0 şiddetinde deprem meydana geldi. 8.4 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, çevre illerden hissedildi.

 

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi'nin internet sitesinden son depremlerin listesine yayımlanmakta ve burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için TIKLAYIN

AFAD SON DEPREMLER 

İçişleri Bakanlığı'na bağlı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı yetkilileri tarafından kamuoyu ile paylaşılan son verilere göre meydana gelen depremleri görmek için TIKLAYIN

 

Berna Akkaya
Editör


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