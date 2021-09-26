SON DAKİKA! Akdeniz'de korkutan deprem!
Son Dakika! Kandilli Rasathanesinden yapılan açıklamaya göre Akdeniz'de On İki Adalar'da 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesinin twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamaya göre Akdeniz'de On İki Adalar'da derinliği 5.0 km olan 3.8 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) September 26, 2021
ONIKI ADALAR (AKDENIZ) https://t.co/tVCAyvycuT
26.09.2021, 07:40:07 TSİ
Büyüklük: 3.8
Derinlik: 5.0 km#Kandilli