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SON DAKİKA! Akdeniz'de korkutan deprem!

Son Dakika! Kandilli Rasathanesinden yapılan açıklamaya göre Akdeniz'de On İki Adalar'da 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

SON DAKİKA! Akdeniz'de korkutan deprem!

Kandilli Rasathanesinin twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamaya göre Akdeniz'de On İki Adalar'da derinliği 5.0 km olan 3.8 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti.

 

 

 

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