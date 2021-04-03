SON DAKİKA! Akdeniz'de korkutan deprem: 4.7 ile sallandı!
Son dakika haberi... Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan verilerde, Akdeniz'de, Girit Adası açıklarında 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiği öğrenildi.
Son dakika haberi... Akdeniz'de 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi resmi web sitesinde yer alan bilgide, 18.7 km derinlikte meydana gelen depremin merkez üssü Girit Adası olarak açıklandı.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) April 3, 2021
GIRIT ADASI (AKDENIZ) https://t.co/rSOfgPUBYu
03.04.2021, 09:10:13 TSİ
Büyüklük: 4.7
Derinlik: 18.7 km#Kandilli