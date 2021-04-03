Konya, Selçuklu’da belediye hizmet binası otizm dikkat çekmek için mavi olduAlparslan Türkeş'in ölümünün 24. yılıResmi Gazete'de yayımlandı: Yurt dışından gelen araçlardan bakım ücreti alınacak!Zehra Yılmaz kimdir, nereli, kaç yaşında?Çağlar Söyüncü ile Zehra Yılmaz'ın aşk yaşadıkları iddia ediliyor!SON DAKİKA! Akdeniz'de korkutan deprem: 4.7 ile sallandı!Kayahan kimdir, nereli? Kayahan kaç yaşında ve neden öldü?3 Nisan A101 aktüel ürünler kataloğu | A101'de yepyeni elektronik ürünler!Bim 3 Nisan Cumartesi kataloğu | Bim indirimli, aktüel ürünler3 Nisan A101 aktüel ürünler kataloğu |İşte A101'de haftanın yepyeni ürünleri!
İstanbul12 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. SON DAKİKA! Akdeniz'de korkutan deprem: 4.7 ile sallandı!

SON DAKİKA! Akdeniz'de korkutan deprem: 4.7 ile sallandı!

Son dakika haberi... Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan verilerde, Akdeniz'de, Girit Adası açıklarında 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiği öğrenildi.

SON DAKİKA! Akdeniz'de korkutan deprem: 4.7 ile sallandı!

Son dakika haberi... Akdeniz'de 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi resmi web sitesinde yer alan bilgide, 18.7 km derinlikte meydana gelen depremin merkez üssü Girit Adası olarak açıklandı.

 

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT