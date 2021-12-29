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  3. Son dakika| Akdeniz'de korkutan deprem! 5.5 ile sallandı!

Son dakika| Akdeniz'de korkutan deprem! 5.5 ile sallandı!

Son dakika... Akdeniz'de Girit Adası açıklarında 5.5 şiddetinde bir deprem meydana geldi.

Son dakika| Akdeniz'de korkutan deprem! 5.5 ile sallandı!

Gelen son dakika haberine göre Akdeniz, Girit Adası açıklarında saat 08.08'de 35 km derinlikte 5.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi...

Son dakika| Akdeniz'de korkutan deprem! 5.7 ile sallandı!

AFAD da depremi paylaştı...

 

 

Emine Özfalcı
Magazin Editörü
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