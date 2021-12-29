Son dakika| Akdeniz'de korkutan deprem! 5.5 ile sallandı!
Son dakika... Akdeniz'de Girit Adası açıklarında 5.5 şiddetinde bir deprem meydana geldi.
Gelen son dakika haberine göre Akdeniz, Girit Adası açıklarında saat 08.08'de 35 km derinlikte 5.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi...
AFAD da depremi paylaştı...
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) December 29, 2021
Büyüklük : 5.5 (Mw)
Yer : Akdeniz,
Tarih-Saat : 29.12.2021, 08:07:57 TSİ
Enlem : 34.1240 N
Boylam : 24.6180 E
Derinlik : 15.00 km
Detay : https://t.co/PDaUr5FZLo@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi