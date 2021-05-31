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  3. SON DAKİKA! Akdeniz'de korkutan deprem: Mersin 4,3 ile sallandı!

SON DAKİKA! Akdeniz'de korkutan deprem: Mersin 4,3 ile sallandı!

Son dakika haberi... AFAD'ın paylaştığı bilgiye göre, Mersin'de 4,3 şiddetinde deprem meydana geldi. Merkez üssünün Akdeniz, Güzelyurt Körfezi olduğu öğrenilen depreme ilişkin henüz can ve mal kaybına ilişkin bir açıklama gelmedi.

SON DAKİKA! Akdeniz'de korkutan deprem: Mersin 4,3 ile sallandı!

Son dakika haberi... Mersin'in Anamur ilçesinde, saat 09.23'te 4,3 şiddetinde bir deprem meydana geldi. AFAD, depremin derinliğini 25,63 km olarak açıklarken merkez üssü ise Güzelyurt Körfezi olarak saptandı.

Kandilli Rasathanesi'nin resmi Twitter hesabı üzerinden paylaştığı bilgide ise depremin şiddetinin 4,4 olarak saptandığı görüldü. Derinliği 9,1 km olarak hesaplayan Kandilli Rasathanesi, merkez üssünü ise Akdeniz olarak duyurdu.

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

 

 

 

 

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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