SON DAKİKA! Akdeniz'de korkutan deprem: Mersin 4,3 ile sallandı!

Son dakika haberi... Mersin'in Anamur ilçesinde, saat 09.23'te 4,3 şiddetinde bir deprem meydana geldi. AFAD, depremin derinliğini 25,63 km olarak açıklarken merkez üssü ise Güzelyurt Körfezi olarak saptandı.

Kandilli Rasathanesi'nin resmi Twitter hesabı üzerinden paylaştığı bilgide ise depremin şiddetinin 4,4 olarak saptandığı görüldü. Derinliği 9,1 km olarak hesaplayan Kandilli Rasathanesi, merkez üssünü ise Akdeniz olarak duyurdu.

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