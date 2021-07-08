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  3. Son dakika| Alanyaspor'un forveti Khouma Babacar kalp spazmı geçirdi

Son dakika| Alanyaspor'un forveti Khouma Babacar kalp spazmı geçirdi

Son dakika... Alanyaspor'un Burdur Kampında rahatsızlanan forvet oyuncusu Khouma Babacar kalp spazmı geçirdi.

Son dakika| Alanyaspor'un forveti Khouma Babacar kalp spazmı geçirdi

Aytemiz Alanyaspor'un yeni sezona hazırlık kapsamında Burdur'da gerçekleştirdiği kampta rahatsızlanan yıldız forvet Khouma Babacar, Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tetkiklerde futbolcunun kalp spazmı geçirdiği tespit edildi. 

Aytemiz Alanyaspor Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

 "Burdur kampında bu sabah rahatsızlanan futbolcumuz Khouma Babacar’ın Burdur Devlet Hastanesi’nde yapılan ilk tetkikleri sonucunda kalp spazmı geçirdiği tespit edilmiştir. Futbolcumuzun ileri tetkikleri ve tedavisi Kulüp Doktorumuz İsmail Yetkin gözetiminde, Özel Alanya Anadolu Hastanesi’nde yapılacaktır. Futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletir, acil şifalar dileriz."

Son dakika| Alanyaspor'un forveti Khouma Babacar kalp spazmı geçirdi

KALP SPAZMI NEDİR?

Kalp spazmı temelde kalp dokusunu besleyen atardamarların kasılmasına bağlı olarak kalbi yeteri kadar besleyememesi sonucu oluşur. Kalp krizindeki gibi göğüste şiddetli ağrı yapar.

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Tayfun Altuntaş
Editör
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