Son dakika! Alevi öğrencilere yönelik tepki çeken ifadelere yer veren öğretmen hakkında açıklama: Görevden uzaklaştırıldı!

Son dakika haberi... Ankara Mamak'ta Alevi öğrencileri hedef alan ifadeler kullanan öğretmene yönelik Ankara Valiliği konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. Yapılan açıklamada, "Ankara'nın bir ilçesinde bir din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni ile bazı öğrenciler arasında geçtiği iddia edilen olayla ilgili Bakanlığımız tarafından inceleme/soruşturma başlatılmıştır. Süreç yakından takip edilmektedir" denildi.

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Konuyla ilgili açıklama yapan Ankara Valiliği, iddialar üzerine öğretmenin görevinden uzaklaştırıldığını duyurdu.

Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Mamak ilçemizde bir okulda meydana gelen ve basına da intikal eden “ücretli bir öğretmenin din dersinde kastını aşan ifadelerde bulunduğu” iddiası üzerine öğretmen görevden uzaklaştırılmış olup; konuyla İlgili tahkikat tüm boyutlarıyla sürdürülmektedir" ifadelerine kullanıldı.

"AYRIMI ASLA KABUL ETMİYORUZ"

AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten de bir açıklama geldi. Söz konusu iddianın Milli Eğitim Müdürlüğü ve Ankara Valiliği tarafından yakından takip ediğini belirten Çelik, "Alevi-Sünni vatandaş gibi bir ayrımı asla kabul etmiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı temel çatımızdır" dedi.

Ömer Çelik'in paylaşımı şu şekilde:

"AK Parti olarak vatandaşlarımızın dinsel tercihleri ve mezhep tercihlerinin tamamen kendilerine ait olduğunu düşünüyor, Alevi-Sünni vatandaş gibi bir ayrımı asla kabul etmiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı temel çatımızdır.

Ankara'nın bir ilçesinde bir Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni ile bazı öğrenciler arasında geçtiği iddia edilen hadise, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Ankara Valiliği tarafından yakından takip edilmektedir. Peşin hükümlü açıklamalar yerine incelemelerin sonucu beklenmelidir."