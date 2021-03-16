Son dakika... Ali Koç müjdeyi verdi: Otomotiv sektörüne 2 milyar avroluk yatırım Son dakika haberi... Fenerbahçe Başkanı ve iş insanı Ali Koç, 2 milyar avroluk Türk otomotiv sektörünün bugüne kadarki en büyük yatırımını gerçekleştireceklerini söyledi.

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Son dakika haberi... Fenerbahçe Başkanı ve iş insanı Ali Koç, 2 milyar Türk otomotiv sektörünün bugüne kadarki en büyük yatırımını gerçekleştireceklerini söyledi. Ali Koç, "Uluslararası iş alemine çağrıda bulunmak istiyoruz; Türkiye, tarihsel birikimi, yetişmiş insan kaynağı, Ar-Ge kabiliyetleri, ekonomik potansiyeli, eşsiz jeostratejik konumu ve bugünkü mevcut teşvik sistemiyle dünyaya önemli fırsatlar sunan ülkelerin başında gelmektedir” dedi. Tayfun Altuntaş Editör