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Son dakika | Almanya Dışişleri Bakanı Maas'tan 'Kabil Havalimanı' açıklaması

Son dakika haberi... Almanya Dışişleri Bakanı Maas, Kabil Havalimanı'na yönelik yaptığı açıklamada ABD, Türkiye ve Taliban ile Kabil Havalimanı'nı nasıl işler şekilde tutulacağını görüşüyoruz" ifadelerini kullandı.

Son dakika | Almanya Dışişleri Bakanı Maas'tan 'Kabil Havalimanı' açıklaması

Son dakika haberi... Almanya Dışişleri Bakanlığı Kabil Havalimanı'nı açık tutmak için Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye ve Taliban'la görüştüklerini duyurdu.

Almanya Dışişleri Bakanlığı Kabil Havalimanı'nın güvenliğinin garanti edilmesi halinde 31 Ağustos salı gününe dek açık kalabileceğini de açıkladı.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Kabil Havalimanı'nı açık tutmak için ABD Türkiye ve Taliban'la görüşüyoruz Kabil Havalimanı 31 Ağustos sonrası güvenlik garanti edildiği takdirde açık tutulacak" 
 

Berkem Temizel
Gece Editörü
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