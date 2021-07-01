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Son dakika | Almanya, Türkiye’ye yönelik seyahat uyarısını kaldırdığını duyurdu

Son dakika haberi... Almanya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle "riskli" ilan ettiği 80 ülkeye yönelik uluslararası genel seyahat uyarılarını kaldırdı. 80 ülke arasında Türkiye de yer alıyordu.

Son dakika | Almanya, Türkiye’ye yönelik seyahat uyarısını kaldırdığını duyurdu

Son dakika haberi... Almanya Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı.

Bakanlığın açıklamasında, yeni tip koronavirüs (Kovif-19) salgını sebebiyle "riskli" ilan edilen bölgelere ilişkin 17 Mart 2020 tarihli genel seyahat uyarısının, haftalık 100 bin kişide 200'ün altında vaka sayısı görülen bölgeler için 1 Temmuz Perşembe gününden itibaren kaldırıldığı belirtti.

SEYAHAT UYARILARI DA 1 TEMMUZ'DAN İTİBAREN GÜNCELLENDİ

Bakanlığın açıklamasında, "Almanya'da ve Avrupa'nın büyük bölümünde epidemiyolojik durumun iyileştirilmesi, aşıların yaygınlaşması ve Dijital Kovid Sertifikası'nın tanıtılması seyahat etmeyi kolaylaştırıyor. Bu nedenle seyahat uyarıları da 1 Temmuz'dan itibaren güncellendi." denildi.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, konuya ilişkin değerlendirmesinde, seyahat uyarılarının kaldırılmasını savunarak, "Olumlu gelişmelerin olduğu yerde, kısıtlamaları sürdürmek için bir sebep yok." ifadesini kullandı.

Bu arada, Almanya Dışişleri Bakanlığı, yüksek insidans bölgesi veya virüs varyant alanları olarak sınıflandırılan ülkelere zorunlu olmayan seyahatlerin yapılmamasını tavsiye etti.

Ayrıca, Almanya Dışişleri Bakanı Maas, 11 Haziran'da yaptığı açıklamada, 17 Mart tarihli genel seyahat uyarısının, haftalık 100 bin kişide 200'ün altında vaka sayısı görülen bölgeler için 1 Temmuz'dan itibaren kaldırılacağını duyurmuştu. Genel seyahat uyarısı, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu tamamen veya kısmen korona risk bölgesi olarak sınıflandırılan 80 ülkeyi kapsıyordu.

Berkem Temizel
Gece Editörü
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