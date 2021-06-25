Son dakika | Almanya'da bıçaklı saldırı! Yoldan geçenlere saldırıp öldürdü

Son dakika haberi...Almanya'nın Würzburg şehrinde bıçaklı bir saldırganın, şehir merkezinde yoldan geçenlere saldırdığı ve olayda 3 kişinin öldüğü belirtildi.

İlk belirlemelere göre; bir kısmı ağır olmak üzere en az 6 kişinin yaralandığı olaya ilişkin açıklama yapıldı.

BACAĞINDAN VURULARAK YAKALANDI

Alman medyasında yer alan haberlere göre bıçaklı saldırgan bacağından vurulup yakalanarak gözaltına alındı.

Olay yeri güvenlik şeridiyle kapatıldı.

Polisin olay yerindeki incelemeler devam ediyor.