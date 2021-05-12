Son dakika | Alperen Şengün, 2021 NBA draft'ında yer alacak!

Son dakika haberi... Beşiktaş'ın ve Milli Takım'ın genç basketbolcusu Alperen Şengün, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda '2021 NBA Draft'ında yer alacağını açıkladı.

Paylaşımında "2021 NBA Draft'ında ben de Varım!" ifadesine yer veren Şengün'ün açıklaması şu şekilde:

"Benim için saha içinde ve dışında yaptıkları her şey için öncelikrle anneme ve babama teşekkür etmek istiyorum. Sizden daha iyi bir aile hayal edemiyorum. İyiliğim ve daha iyi bir performans ortaya koymam için beni her zaman desteklediniz ve teşvik ettiniz. Her maç daha iyi olmam için bana destek olan, yardım eden tüm koçlarıma, takım arkadaşlarıma ve teknik ekibe teşekkür ederim.

Bu sezonu takımımla birlikte en iyi şekilde bitirmek ve sonrasında da dünyanın en büyük organizasyonlarından birisi olan NBA'de oynamak için sabırsızlanıyorum"

ALPEREN ŞENGÜL KİMDİR?

Alperen Şengün, basketbol Süper Ligi ekiplerinden Beşiktaş forması giymektedir.

Alperen Şengün hakkında detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

Alperen Şengün kimdir? Nereli ver kaç yaşında