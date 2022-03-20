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  3. Son dakika! Altay'da teknik direktör Serkan Özbalta istifa etti!

Son dakika! Altay'da teknik direktör Serkan Özbalta istifa etti!

Son dakika: Altay'da teknik direktör Serkan Özbalta, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Son dakika! Altay'da teknik direktör Serkan Özbalta istifa etti!

Son dakika haberi... Süper Lig'in 30. haftasında oynanan Sivasspor - Altay karşılaşmasında İzmir ekibi son dakikalarda yediği golle 2-1 mağlup olmuştu. 

Küme düşme hattında bulunan ve kritik bir maç kaybeden teknik direktör Serkan Özbalta, Sivasspor maçı sonrası görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Son dakika! Altay'da teknik direktör Serkan Özbalta istifa etti!

"KARARI YÖNETİM VERECEK"

Demir Grup Sivasspor maçı sonrası açıklama yapan Serkan Özbalta "İki ayımı dolu dolu geçirdim. Gecem gündüzüm bambaşka bir seyre döndü. Çok büyük fedakarlık yaptık oyuncularla birlikte. Altay yönetimine istifamızı sunacağız, onlar gerekli değerlendirmeleri yaparlar. Zihnimiz çok fazla yoruldu. Takıma da zarar vermek istemiyorum. Dediğim gibi istifamı sunacağım, kararı yönetim verecek" ifadelerini kullandı.

Son dakika! Altay'da teknik direktör Serkan Özbalta istifa etti!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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