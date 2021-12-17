Son dakika | Anadolu Amfibi Hücum Gemisi ne zaman denize inecek? Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'den flaş açıklama

Son dakika haberi... Savunma Sanayii Başkanı Profesör İsmail Demir, CNN Türk'te canlı olarak ekrana gelen Akıl Çemberi isimli programda önemli açıklamalarda bulundu.

Uçak gemisi olarak bilinen Anadolu Amfibi Hücum Gemisine ilişkin konuşan Demir, helikopterin yanında İHA veya SİHA koyup koyamayacaklarını düşünürken bunun olabileceğini gördüklerini ve bu fikrin dünyada tankı yaptığını sözlerine ekledi.

İşte Savunma Sanayii Başkanı Profesör İsmail Demir'in o açıklaması:

"Kamuoyunda bu, uçak gemisi olarak biliniyordu. Şu anda yoğunlukla üzerinde durduğumuz konu helikopterler yanında buna İHA, SİHA koyabilir miyiz dedik. Bunun olabileceğini görüyoruz. Bu fikir dünyada bayağı bir yankı yaptı. Çeşitli ülkelerle konuştuğumuzda baya alıcısı olduğunu gördük. Dünyada uçak gemisi çok az. Bunun üzerine SİHA koyduğunuzda getireceği güç ve operasyon kabiliyeti çok daha başka olacak. Geçenlerde bir Avrupa ülkesinin Türkiye'yi ziyaretinde, İspanya'nın da çok ilgisini çektiğini gördük, beraber çalışmayı teklif ettiler. Belki iki ülkenin ortak ürünü olabilir. İş gücü açısından salgının bazı etkileri oldu. Bu yıl sonuna yetişsin diyorduk, biraz daha sarkacak gibi görünüyor. Ama biz artık 2022'yi ıskalamak istemiyoruz. SİHA'nın testlerini tamamen bitirip öyle hayata geçirmek istiyoruz. Bu tür araçlar hem karada hem denizde gidebilecek araçlar."