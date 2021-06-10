SON DAKİKA! Andımız kararının gerekçesi açıklandı: Yasa, Milli Eğitim Bakanlığına takdir hakkı tanıyor!
Son dakika haberi... Andımız kararının gerekçesi açıklandı. Danıştay Danıştay, Andımız kararının gerekçesinde, "Yasa Milli Eğitim Bakanlığı'na takdir hakkı tanıyor" ifadelerini kullandı.
Son dakika haberi... Andımız hakkında gerekçeli karar açıklandı. Danıştay Danıştay, Andımız kararının gerekçesinde, "Yasa Milli Eğitim Bakanlığı'na takdir hakkı tanıyor" ifadelerini kullandı.
AYRINTILAR GELECEK...