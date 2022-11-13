Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti! FETÖ üyelerine sınav soruşturması: Binlerce kişi tespit edildi!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada jandarma okulları sınavını "aday numarası kodlama yöntemi" ile usulsüz şekilde kazanan 7 bin 4 FETÖ şüphelisi tespit edildi.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti! FETÖ üyelerine sınav soruşturması: Binlerce kişi tespit edildi!

SON DAKİKA | Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2012, 2014 ve 2015'teki Jandarma Astsubay Temel Kursu (JATEK) ve Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu (JAMYO) mülakat aşamasını usulsüz şekilde geçen 7 bin 4 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisini deşifre etti. Başsavcılık, Ankara dışındaki kişiler hakkında adli işlem yapılması için 81 ilin başsavcılığa suç duyurusunda bulundu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti! FETÖ üyelerine sınav soruşturması: Binlerce kişi tespit edildi!

"ADAY NUMARASI KODLAMA" YÖNTEMİ KULLANILMIŞ

Edinilen bilgiye göre, FETÖ'nün askeri sınav sorularını sızdırmasına ilişkin soruşturmayı derinleştiren Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçlarını Soruşturma Bürosu, JATEK ve JAMYO sınavlarına yoğunlaştı. Uzun süren çalışma sonucu, FETÖ mensuplarının mülakatları sorunsuz şekilde geçmesi için "aday numarası kodlama yöntemi"nin geliştirildiği belirlendi. Buna göre, sınavlara giren örgüt mensuplarının aday numaralarının bazı rakamları farklı olsa da toplamının aynı değeri verdiği tespit edildi. FETÖ mensubu astsubay adaylarını bu şekilde seçebilen mülakat komisyonu da bu kişilerin başarılı olmasını sağladı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti! FETÖ üyelerine sınav soruşturması: Binlerce kişi tespit edildi!

7 BİN 4 ŞÜPHELİ İÇİN SUÇ DUYURUSU

Bunun üzerine harekete geçen Başsavcılık, 2012'deki JAMYO mülakatında 1920 kişi, 2014'teki JATEK mülakatında 2 bin 972 kişi, 2015'deki JATEK ve JAMYO mülakatlarında ise 2112 kişinin usulsüz şekilde başarılı sayıldığını belirledi. Toplam 7 bin 4 şüphelinin isim, adres ve bağlı bulunduğu askeri birliğin bilgilerini liste haline getiren Başsavcılık, Ankara dışındaki kişiler hakkında adli işlem yapılması için 81 ilin başsavcılığa suç duyurusunda bulundu.

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