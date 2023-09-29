Son dakika! Ankara Mamak'ta bir binada doğalgaz patlaması yaşandı 1 kişi öldü

Son dakika haberleri: Dün İstanbul'dan sonra bu günde Ankara Mamak'ta bir evde doğalgaz patlaması meydana geldi ilk belirlemelere gör 1 kişi hayatını kaybetti. Olay yerine çok sayıda sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.
BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Alınan bilgiye göre, Küçük Kayaş Mahallesi 1856 Sokak'taki bir apartmandan sabah 07.10 sularında patlama sesi duyuldu.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri çevre güvenliği aldı. İtfaiye ekipleri ise patlamanın ardından çıkan yangına müdahale etti.
Patlama sırasında evde bulunan yaşlı bir kadın hayatını kaybetti.
DETAYLA BİRAZDAN....