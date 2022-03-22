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  3. Son dakika | Ankara merkezli 50 ilde mahrem imam operasyonu: 132 şüpheli için gözaltı kararı

Son dakika | Ankara merkezli 50 ilde mahrem imam operasyonu: 132 şüpheli için gözaltı kararı

Son dakika... MİT ve Emniyet Genel Müdürlüğünün FETÖ üyelerinin deşifre edilmesine yönelik çalışması sonucunda Jandarma Genel Komutanlığı yapılanmasında oldukları tespit edilen 132 mahrem imam hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanması için Ankara merkezli 50 ilde operasyon başlatıldı.

Son dakika | Ankara merkezli 50 ilde mahrem imam operasyonu: 132 şüpheli için gözaltı kararı

Alınan bilgilere göre Milli İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet Genel Müdürlüğünün FETÖ üyelerinin deşifresi konusunda yaptığı çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda Jandarma Genel Komutanlığı içindeki FETÖ yapılanmasının deşifre edilen  2'si görevde kamu personeli, 74'ü daha önce ihraç edilmiş kamu görevlisi, 56'sı özel sektör çalışanı olmak üzere 132 "mahrem imam" hakkında soruşturma başlatıldı.

Son dakika | Ankara merkezli 50 ilde mahrem imam operasyonu: 132 şüpheli için gözaltı kararı

50 İLDE OPERASYON BAŞLATILDI

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, şüphelilerin yakalanmasına yönelik başlattığı Ankara merkezli operasyon 50 ilde devam ediyor.

Son dakika | Ankara merkezli 50 ilde mahrem imam operasyonu: 132 şüpheli için gözaltı kararı

Bölge Gündem Editör Ekibi
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