Son dakika | Ankara merkezli 50 ilde mahrem imam operasyonu: 132 şüpheli için gözaltı kararı

Alınan bilgilere göre Milli İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet Genel Müdürlüğünün FETÖ üyelerinin deşifresi konusunda yaptığı çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda Jandarma Genel Komutanlığı içindeki FETÖ yapılanmasının deşifre edilen 2'si görevde kamu personeli, 74'ü daha önce ihraç edilmiş kamu görevlisi, 56'sı özel sektör çalışanı olmak üzere 132 "mahrem imam" hakkında soruşturma başlatıldı.

50 İLDE OPERASYON BAŞLATILDI

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, şüphelilerin yakalanmasına yönelik başlattığı Ankara merkezli operasyon 50 ilde devam ediyor.