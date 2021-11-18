Son dakika | Ankara'da bir apartmanda patlama! Çok sayıda kişi göçük altından kurtarıldı

Son dakika haberi... Ankara'nın Keçiören ilçesi Kuyubaşı Mahallesi'ndeki binada meydana gelen patlamanın doğalgaz kaynaklı olduğu öne sürüldü. Patlamanın meydana geldiği apartmanda çökme meydana geldi.

Apartmanda meydana gelen patlamaya ilişkin edinilen bilgiye göre; çok sayıda apartman sakini göçükten kurtarıldı.

Öte yandan ekiplerin arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.

KEÇİÖREN BELEDİYE BAŞKANI ALTINOK'TAN FLAŞ AÇIKLAMA

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, patlamaya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı.

"Bu kadar bir hasar olmaz. Doğal gaz patlaması gibi gözüküyor. Bir kat olduğu gibi çökmüş durumda, altı yaralımız var ikisi çocuk. İnşallah hayati tehlikesi olan, ölen olmaz. Binanın dörtte biri göçmüş durumda. Arama ve tarama çalışmaları yapılıyor. 60 yıllık bir Bina, kentsel dönüşüm kapsamında yer alan bir bölgede yer alıyor. Zemin artı iki kattan oluşuyor. Deprem olmuş gibi çökmüş durumda."