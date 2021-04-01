SON DAKİKA! Ankara'da feci kaza: 4 ölü, 5 yaralı!
Son dakika haberi... Ankara'da TEM otoyolunda 9 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Korkunç kazada 4 kişi hayatını kaybetti. Kazada 5 kişi ise yaralandı.
Son dakika haberi... Ankara-İstanbul Otoyolu'nda otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.
Ankara istikametine seyreden Tahir Akdoğan idaresindeki 34 GEF 02 plakalı otomobil, otoyolun 45. kilometresi İneköy mevkisinde, aynı yönde ilerleyen Ferhat K'nin kullandığı 34 NF 6328 plakalı tıra arkadan çarptı.
9 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ
Çarpmanın şiddetiyle savrulan tırla birlikte meydana gelen kazaya toplamda 9 araç karıştı.
Kazada, sürücü Akdoğan ile otomobildeki Sabahat Demir, Tenzile Akdoğan ve Mehmet Demir yaşamını yitirdi.