SON DAKİKA! Ankara'daki kimyasal madde tesisinde yangın! Son dakika haberi... Ankara'da kimyasal madde üreten bir tesiste yangın çıktığı öğrenildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi devam ederken tesisin içinde bulunan kişilerin olup olmadığı henüz bilinmiyor.

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Son dakika haberi... Ankara'da kimyasal madde üreten bir tesiste yangın çıktı. Yangın sonrası bölgeyi yoğun duman sararken ekiplerin yangına derhal müdahale ettiği öğrenildi. Müdahalelere rağmen yangının kısa sürede yayıldığı ve oaly yerini dumanların kapladığı, gelen bilgiler arasında yer alıyor. AYRINTILAR GELECEK... Berna Akkaya Gündem ve Teknoloji Editörü