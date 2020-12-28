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Son dakika... Ankaragücü'ne transfer yasağı getirildi!

Son dakika haberi... Süper Lig ekiplerinden Ankaragücü'ne transfer yasağı getirildi.

Son dakika... Ankaragücü'ne transfer yasağı getirildi!

Süper Lig ekiplerinden Ankaragücü'ne UEFA tarafından transfer yasağı getirildi. Ligde sezon başından bu yana kötü günler geçiren ve alt sıralarda bulunan Ankaragücü, bu kararla birlikte adeta yıkıldı. 

TRT Spor'da canlı yayına bağlanan Ankaragücü Kulübü Başkanı Fatih Mert, transfer yasağı haberini doğrulayarak bu durumu çözmek için uğraşacaklarını belirtti. 

"FUTBOL EKONOMİSİ DURMA NOKTASINA GELDİ"

UEFA'dan gelen transfer yasağını değerlendiren Ankaragücü Kulübü Başkanı Fatih Mert, ''Geçmiş dönemden kalan iki dosya var. İkisinin de süresi dolmak üzere. Futbol ekonomisi durma noktasına geldi. Üçüncü transfer yasağıyla karşı karşıyayız. Tüm kulüpler gibi biz de sponsor bulmakta zorlanıyoruz. Bunları çözmek için uğraşacağız, başka çaremiz yok. Çözemezsek de mecburen elimizdeki kadroyla oynayacağız. Bizim alternatifli bir kadromuz var ama güçlendirmemiz de gerekiyor. Bunun için transfer penceresini açtırmamız gerekiyor. Açılmazsa da yapacak bir şey yok'' dedi.

Onur Çelik
Spor Editörü


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