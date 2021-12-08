Son dakika! Ankaragücü'nün eski başkanı Cemal Aydın hayatını kaybetti!

Son dakika haberi... Geçtiğimiz aylarda kalp krizi geçiren ve Aydın Ankara Şehir Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavi altına alınan Cemal Aydın, Ankara Şehir Hastanesi'nde 73 yaşındayken hayatını kaybetti.

73 yaşındaki Cemal Aydın 1996-2008 yılları arasında MKE Ankaragücü'nün onursal başkanlığını üstlenmişti. Bunun yanı sıra Aydın Kulüpler Birliği'nin de Başkanlığı da yapmıştı. Ankaragücü başkanlığını 10 yılı aşkın bir süre yaptığı için kulüp tüzüğü gereği onursal başkanlık unvanı verilen Cemal Aydın, 9 Aralık 2008 tarihinde Ankaragücü başkanlığından istifa etmişti.

Aydın'a, Ankaragücü başkanlığını 10 yılı aşkın bir süre yaptığı için kulüp tüzüğü gereği onursal başkanlık unvanı verilmişti.

Cemal Aydın, 9 Aralık 2008 tarihinde Ankaragücü başkanlığından istifa etmişti.

Cemal Aydın kimdir? Kaç yaşında, öldü mü? Neden öldü?