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  3. Son dakika! Antalya Alanya'da 5.3 büyüklüğünde deprem!

Son dakika! Antalya Alanya'da 5.3 büyüklüğünde deprem!

Son dakika! AFAD, Antalya Alanya açıklarında 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Son dakika! Antalya Alanya'da 5.3 büyüklüğünde deprem!

AFAD, Antalya'nın Alanya ilçesinde 5.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Sabah saat 06.21 sularında gerçekleşen depremin derinliği 39.52 km olarak belirlendi.

Büyüklük : 5.3 (ML)

Yer : Akdeniz, 56.92 km. Alanya (Antalya)

Tarih-Saat : 05.01.2022, 06:21:16

TSİ Enlem : 36.2016 N

Boylam : 31.3505 E

Derinlik : 39.52 km

 

 

Büşra Mercimek
Eğitim Editörü
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