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  3. Son dakika | Antalya Alanya'da orman yangını çıktı! Havadan ve karadan müdahale ediliyor

Son dakika | Antalya Alanya'da orman yangını çıktı! Havadan ve karadan müdahale ediliyor

Son dakika... Antalya'nın Alanya ilçesindeki ormanlık alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına itfaiye ekipleri karadan ve havadan müdahale ediyor.

Son dakika | Antalya Alanya'da orman yangını çıktı! Havadan ve karadan müdahale ediliyor

Antalya'nın Manavgat ilçesinde başlayan orman yangınlarının söndürülmesinin ardından bu kez de Alanya ilçesindeki Gümüşgöze ve Türktaş mahalleleri arasındaki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE EDİLİYOR

Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine yangın yerine bir yangın söndürme helikopteri, çok sayıda arazöz, itfaiye aracı ve personel yönlendirildi.

Edinilen bilgilere göre yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

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Tayfun Altuntaş
Editör
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