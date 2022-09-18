Son dakika! Antalya'da korkutan deprem!

Son dakika... AFAD acı haberi Twitter hesabından duyurdu. Açıklamaya göre Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde 3.5 büyüklüğünde 8.05 km derinliğinde deprem meydana geldi. Gerçekleşen deprem vatandaşlar tarafından hissedildi.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) September 18, 2022
Büyüklük : 3.5 (ML)
Yer : Akdeniz, 46.71 km.Paphos (), 138.91 km. Gazipasa (Antalya)
Tarih-Saat : 18.09.2022, 12:50:54 TSİ
Enlem : 35.0066 N
Boylam : 31.7630 E
Derinlik : 8.05 km
Detay : https://t.co/4qbLgAl14U@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
AFAD SON DEPREMLER 18 EYLÜL 2022 PAZAR
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre 18 Eylül 2022 Pazar günü meydana gelen depremler şu şekilde:
Son depremleri görmek için linke tıklayınız
SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ 18 EYLÜL 2022 PAZAR
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.