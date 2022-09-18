Son dakika! Antalya'da korkutan deprem!

Son dakika... Antalya'da 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Melahat Ersoy
Ekonomi & Dünya Haberleri Editör
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Son dakika... AFAD acı haberi Twitter hesabından duyurdu. Açıklamaya göre Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde 3.5 büyüklüğünde 8.05 km derinliğinde deprem meydana geldi. Gerçekleşen deprem vatandaşlar tarafından hissedildi.

Son dakika! Antalya'da korkutan deprem!

AFAD SON DEPREMLER 18 EYLÜL 2022 PAZAR

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre 18 Eylül 2022 Pazar günü meydana gelen depremler şu şekilde:

Son depremleri görmek için linke tıklayınız

SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ 18 EYLÜL 2022 PAZAR

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız

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