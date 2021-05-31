Son dakika: Antalyaspor'da 4 futbolcu ile yollar ayrıldı

Akdeniz ekibinde sözleşmeleri sona eren Lukas Podolski, Sidney Sam, Drole ve Ersan Adem Gülüm ile yollar ayrıldı. Sözleşme uzatılması için teklif yapılan Kudryashov, ise yönetimden süre isterken Teknik direktör Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda kırmızı beyazlı yönetim Veysel Sarı, Hakan Özmert, Eren Albayrak ile görüşmeler yapıyor.

YENİ BAŞKAN AZİZ ÇETİN OLACAK

Öte yandan Antalyaspor Kulübü Başkanı Mustafa Yılmaz geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada başkanlık görevini bırakacağını açıklamıştı. 29 kişiden oluşan yönetim kurulu üyeleri bugün saat 17.00'de yapacağı toplantıda yeni başkanını belirleyecek. Kulüp yönetiminde basın sözcülüğü görevini yürüten Aziz Çetin'in yeni başkan olması bekleniyor.

Mustafa Yılmaz'ın başkanlık görevini sürdürdüğü Antalyaspor Kulübü Derneği'nde de finansman temini ve bazı projelerin uygulamaya geçirilmesi amacıyla 11 Haziran'da olağanüstü genel kurul toplantısı yapılacak. Toplantıda başkanlık seçimi de yapılacak.