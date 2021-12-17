Son dakika | Araç sahiplerine kötü haber: Benzine 69 kuruş, LGP'ye 70 kuruş, motorine 1 lira 14 kuruş zam geldi

Döviz kurunda yaşanan yükseliş sonrası akaryakıt fiyatlarına zam geldi. EPGİS'ten yapılan açıklamaya göre 18 Aralık Cumartesiden itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 69 kuruş, LPG'nin litre fiyatına 70 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 1,14 kuruş zam yapıldı.

BENZİN VE MOTORİN 11 TL'Yİ AŞTI

Söz konusu 69 kuruşluk zammın ardından benzinin litre fiyatı ortalama olarak Ankara'da 10,97 TL'den 11,66 TL’ye, İstanbul'da 10,92 TL'den 11,61 TL’ye, İzmir'de 10,99 TL'den 11,68 TL’ye yükselecek.

Motorinin litre fiyatı ortalama olarak Ankara'da 10,36 TL’den 11,50 TL’ye, İstanbul'da 10,30 TL’den 11,44 TL’ye, İzmir'de 10,38 TL’den 11,52 TL’ye yükselecek.

LPG 9 TL'Yİ AŞTI

LPG’nin litresi Ankara’da 8,05 TL’den 8,75 TL’ye, İstanbul’da 8 TL’den 8,70 TL’ye ve İzmir’de 7,88 TL’den 8,58 TL’ye yükselecek.

AKARYAKIT FİYATLARI NEYE GÖRE HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.