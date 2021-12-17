"Ben ne Bülent Ersoy’um ne de Selin Ciğerci" diyerek iddialı konuşan Seyhan Soylu cinsiyetiyle ilgili detayı ilk kez açıkladı!Son dakika | Araç sahiplerine kötü haber: Benzine 69 kuruş, LGP'ye 70 kuruş, motorine 1 lira 14 kuruş zam geldiSinovac'tan Omicron varyantına ilişkin flaş açıklama! CoronaVac'ın üçüncü dozu Omicron'a karşı yüzde 94 etkili!Spor Toto 1. Lig: Gençlerbirliği- Menemenspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Spor Toto 1. Lig: Balıkesirspor- Altınordu maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Spor Toto 1. Lig: Boluspor- MKE Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Spor Toto 1. Lig: Ankara Keçiörengücü- Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Muhayyersümbüle ne demek, TDK'ya göre Muhayyersümbüle kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Ahmet Oğuz kimdir? Nereli, kaç yaşında, neden öldü? İşte, Ahmet Oğuz'un biyografisi...Gelinim Mutfakta 17 Aralık 2021 Cuma puan durumu | 17 Aralık Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Haftanın birincisi kim oldu, kim elendi?
İstanbul5 °C
  1. HABERLER
  2. EKONOMİ
  3. Son dakika | Araç sahiplerine kötü haber: Benzine 69 kuruş, LGP'ye 70 kuruş, motorine 1 lira 14 kuruş zam geldi

Son dakika | Araç sahiplerine kötü haber: Benzine 69 kuruş, LGP'ye 70 kuruş, motorine 1 lira 14 kuruş zam geldi

Son dakika... Benzin litre fiyatına 69, motorinin litre fiyatına 1 lira 14 kuruş ve LPG'ye (otogaz) 70 kuruş zam geldi.

Döviz kurunda yaşanan yükseliş sonrası akaryakıt fiyatlarına zam geldi. EPGİS'ten yapılan açıklamaya göre 18 Aralık Cumartesiden itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 69 kuruş, LPG'nin litre fiyatına 70 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 1,14 kuruş zam yapıldı.

BENZİN VE MOTORİN 11 TL'Yİ AŞTI

Söz konusu 69 kuruşluk zammın ardından benzinin litre fiyatı ortalama olarak Ankara'da 10,97 TL'den 11,66 TL’ye, İstanbul'da 10,92 TL'den 11,61 TL’ye, İzmir'de 10,99 TL'den 11,68 TL’ye yükselecek.

Motorinin litre fiyatı ortalama olarak Ankara'da 10,36 TL’den 11,50 TL’ye, İstanbul'da 10,30 TL’den 11,44 TL’ye, İzmir'de 10,38 TL’den 11,52 TL’ye yükselecek.

Son dakika | Araç sahiplerine kötü haber: Benzine 69 kuruş, LGP'ye 70 kuruş, motorine 1 lira 14 kuruş zam geldi

LPG 9 TL'Yİ AŞTI

LPG’nin litresi Ankara’da 8,05 TL’den 8,75 TL’ye, İstanbul’da 8 TL’den 8,70 TL’ye ve İzmir’de 7,88 TL’den 8,58 TL’ye yükselecek.

Son dakika | Araç sahiplerine kötü haber: Benzine 69 kuruş, LGP'ye 70 kuruş, motorine 1 lira 14 kuruş zam geldi

AKARYAKIT FİYATLARI NEYE GÖRE HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Son dakika | Araç sahiplerine kötü haber: Benzine 69 kuruş, LGP'ye 70 kuruş, motorine 1 lira 14 kuruş zam geldi

Tayfun Altuntaş
Editör
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT