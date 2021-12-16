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  3. Son dakika |Araç sürücülerine kötü haber: Benzinin litre fiyatına 56 kuruş zam geldi

Son dakika |Araç sürücülerine kötü haber: Benzinin litre fiyatına 56 kuruş zam geldi

Son dakika... EPGİS benzinin litre fiyatına yarından geçerli olmak üzere 56 kuruş zam yapıldığını duyurdu.

Son dakika |Araç sürücülerine kötü haber: Benzinin litre fiyatına 56 kuruş zam geldi

Döviz kurlarında yaşanan artışın ardından benzinin litre fiyatına zam geldi. Buna göre yarından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatı 56 kuruş artacak.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasının Twitter hesabından yapılan açıklamada, "17/12/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 56 KRŞ/LT Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur." denildi. 

Zammın ardından benzinin litre fiyatı Ankara'da  10,97’ İstanbul’da 10,92 TL, İzmir’de 10,99 TL’ye yükselecek.

Son dakika |Araç sürücülerine kötü haber: Benzinin litre fiyatına 56 kuruş zam geldi

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Akaryakıt fiyatlarında uygulanan eşel mobil sistemiyle petrol fiyatları, döviz kuru ve uluslararası ürün fiyatlarındaki artış sonucunda yurt içi pompa fiyatlarında meydana gelen yükselişler, ÖTV ayarlamasıyla tüketiciye zam olarak yansıtılmadan dengelenmeye çalışılıyor.

Son dakika |Araç sürücülerine kötü haber: Benzinin litre fiyatına 56 kuruş zam geldi

Tayfun Altuntaş
Editör
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