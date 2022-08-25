Aracı şarampole yuvarlanan İbrahim Tatlıses'in sağlık durumu belli oldu!

Bodrum Yalıkavak yolu üzerinde aracı ile seyir halindeyken kaza geçiren şarkıcı İbrahim Tatlıses'in sağlık durumuna ilişkin ilk açıklama geldi.

Rukiye Karapunar
Haberler, Son Dakika Haber
YAYINLAMA
Google News
Aracı şarampole yuvarlanan İbrahim Tatlıses'in sağlık durumu belli oldu!

Muğla'nın Bodrum ilçesi Yalıkavak yolu üzerinde aracı ile seyir halinde ilerlerken kaza yapıp şarampole yuvarlanan şarkıcı İbrahim Tatlıses'in arama kurtarma için olay yerine çok sayıda sağlık ve emniyet ekibi sevk edildi. Şarkıcı İbrahim Tatlıses'in sağlık durumuna ilişkin sağlık çalışanlarından son dakika bilgisi geldi.

Aracı şarampole yuvarlanan İbrahim Tatlıses'in sağlık durumu belli oldu!

İBRAHİM TATLISES'TEN İYİ HABER!

Yalıkavak yolu üzerinde seyir halindeyken bir kamyon ile çarpışan İbrahim Tatlıses’in aracı yoldan çıkarak şarampole yuvarlanan İbrahim Tatlıses'in araç içerisinde sıkışarak mahsur kaldığı bilgisi gelmişti.

Aracı şarampole yuvarlanan İbrahim Tatlıses'in sağlık durumu belli oldu!

Gelen son dakika haberine göre İbrahim Tatlıses’in bilincinin açık ve konuşabildiği öğrenilirken, Tatlıses’in “Beni araçla birlikte vinçle buradan çıkarın, daha sonra düzgün bir alanda beni çıkarırsınız” dediği öğrenildi.

Aracı şarampole yuvarlanan İbrahim Tatlıses'in sağlık durumu belli oldu!

2
1
0
1
1
3
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Hastaneye getirilen İbrahim Tatlıses'in görüntüleri ortaya çıktı! Kızı Dilan Çıtak'ı zor sakinleştirdiler, bir oraya bir buraya koşması yürek parçaladı!
Hastaneye getirilen İbrahim Tatlıses'in görüntüleri ortaya çıktı! Kızı Dilan Çıtak'ı zor sakinleştirdiler, bir oraya bir buraya koşması yürek parçaladı!
İbrahim Tatlıses'ten kötü haber! Özel aracı tıra çarptı, şarampole yuvarlandı! Olay yerine ekipler sevk edildi!
İbrahim Tatlıses'ten kötü haber! Özel aracı tıra çarptı, şarampole yuvarlandı! Olay yerine ekipler sevk edildi!
Trabzonspor - Kopengah maçındaki kadın taraftar güzelliğiyle görenleri ekrana kilitledi! Maçı gölgede bırakıp izleyenleri büyüleyen kadın meğer...
Trabzonspor - Kopengah maçındaki kadın taraftar güzelliğiyle görenleri ekrana kilitledi! Maçı gölgede bırakıp izleyenleri büyüleyen kadın meğer...
TikTok fenomeni Mika Raun straplez geceliği ile Kuran'ı Kerim'e el bastı! Annesine mini etekle Kuran okuttu!
TikTok fenomeni Mika Raun straplez geceliği ile Kuran'ı Kerim'e el bastı! Annesine mini etekle Kuran okuttu!
Milli Eğitim Bakanlığı, imam hatiplilere "Sapık" diyen Gülşen hakkında hukuki süreç başlattığını duyurdu! "Asla kabul edilemez!"
Milli Eğitim Bakanlığı, imam hatiplilere "Sapık" diyen Gülşen hakkında hukuki süreç başlattığını duyurdu! "Asla kabul edilemez!"
İbrahim Tatlıses'ten kötü haber! Özel aracı tıra çarptı, şarampole yuvarlandı! Olay yerine ekipler sevk edildi!
İbrahim Tatlıses'ten kötü haber! Özel aracı tıra çarptı, şarampole yuvarlandı! Olay yerine ekipler sevk edildi!
Son Dakika! İmam hatiplilere 'Sapık' demişti! Gülşen'e gözaltı kararı verildi!
Son Dakika! İmam hatiplilere 'Sapık' demişti! Gülşen'e gözaltı kararı verildi!
Ekrem İmamoğlu varsa çile var! Yağmur yağdı, İstanbul çamura bulandı! "Milletin aklıyla alay etmeye utanmıyor musunuz? "
Ekrem İmamoğlu varsa çile var! Yağmur yağdı, İstanbul çamura bulandı! "Milletin aklıyla alay etmeye utanmıyor musunuz? "
Marmaray’da yeni dönem; sefer saatleri değişti! Önemli değişikliği Ulaştırma Bakanlığı duyurdu!
Marmaray’da yeni dönem; sefer saatleri değişti! Önemli değişikliği Ulaştırma Bakanlığı duyurdu!
Yedi Güzel Adam'dan biri olan Cahit Zarifoğlu'nun eserlerinden en sevilen alıntılar...
Yedi Güzel Adam'dan biri olan Cahit Zarifoğlu'nun eserlerinden en sevilen alıntılar...
Etkisine siz bile inanamayacaksınız! 1 haftada 5 kilo verdiren detoks çayını denemeyen bin pişman olur!
Etkisine siz bile inanamayacaksınız! 1 haftada 5 kilo verdiren detoks çayını denemeyen bin pişman olur!