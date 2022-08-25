Aracı şarampole yuvarlanan İbrahim Tatlıses'in sağlık durumu belli oldu!

Muğla'nın Bodrum ilçesi Yalıkavak yolu üzerinde aracı ile seyir halinde ilerlerken kaza yapıp şarampole yuvarlanan şarkıcı İbrahim Tatlıses'in arama kurtarma için olay yerine çok sayıda sağlık ve emniyet ekibi sevk edildi. Şarkıcı İbrahim Tatlıses'in sağlık durumuna ilişkin sağlık çalışanlarından son dakika bilgisi geldi.

İBRAHİM TATLISES'TEN İYİ HABER!

Yalıkavak yolu üzerinde seyir halindeyken bir kamyon ile çarpışan İbrahim Tatlıses’in aracı yoldan çıkarak şarampole yuvarlanan İbrahim Tatlıses'in araç içerisinde sıkışarak mahsur kaldığı bilgisi gelmişti.

Gelen son dakika haberine göre İbrahim Tatlıses’in bilincinin açık ve konuşabildiği öğrenilirken, Tatlıses’in “Beni araçla birlikte vinçle buradan çıkarın, daha sonra düzgün bir alanda beni çıkarırsınız” dediği öğrenildi.