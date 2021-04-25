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  3. SON DAKİKA! Arnavutköy'de yangın: 4 kişi hayatını kaybetti!

SON DAKİKA! Arnavutköy'de yangın: 4 kişi hayatını kaybetti!

Son dakika haberi... İstanbul Arnavutköy'de bulunan bir hırdavat deposunda, henüz öğrenilemeyen bir sebeple yangın çıktı. Dumanlar kısa sürede tüm dükkanı etkisi altına alırken binada mahsur kalan 4 kişi yanarak can verdi.

Son dakika haberi... Arnavutköy’de hırdavat malzemelerinin bulunduğu bir depoda çıkan yangında bir kişi son anda kendini dışarı atarak kurtulurken, içeride mahsur kalan 4 kişi feci şekilde hayatını kaybetti.

Arnavutköy Merkez Mahallesi Eski Edirne Asfaltı'ndaki 8 katlı binanın bodrum katında yangın çıktı. Hırdavat malzemelerinin tutulduğu depo olarak kullanılan bodrum katında çıkan yangın sonrası olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

SON ANDA KENDİSİNİ DIŞARI ATTI

Yangın anında içeride bulunan Pakistan uyruklu 5 kişiden 4’ü mahsur kalırken, bir kişi ise son anda kendini dışarı atarak kurtulmayı başardı. İtfaiye ekiplerinin uzun süren müdahalesinin ardından yangın söndürüldü. Depo içerisinde incelemelerde bulunan ekipler 4 kişinin cansız bedenine ulaştı.

GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Yangından son anda kurtulan Pakistan uyruklu şahıs, “İçeride 4 kişi kaldı. Yangının nasıl çıktığını bilmiyorum” dedi. Olaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatılırken, son anda kendini dışarı atarak kurtulan şahıs gözyaşlarına boğuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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