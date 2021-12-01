Son dakika! Asgari ücret için toplantı başladı! Bakan Bilgin fiyat aralığı taleplerini açıkladı!

Son dakika! Asgari ücret için görüşmeler başladı. Bakan Bilgin, fiyat aralığı hakkında bilgiler de verdi. İşte, toplantının satır başlıkları;

"Asgari ücretin beklenti oranı yüzde 37 ağırlıklı olarak 3 bin 750 ve 4 bin arasında talep edildiğini görüyoruz. 4 bin 500 ve 5 bin aralığında ise yüzde 21 olarak talep ediliyor"

"Çalışmaları 4 oturumla tamamlamayı düşünüyoruz."

"Asgari ücret son zamanlarda kamuoyunda sıkça tartışılan bir konu haline geldi. Asgari ücret gerçekten önemli. Türkiye'de asgari ücret alan yaklaşık 6 milyon civarında işçi var emekçi var. Emeği koruyacak bir asgari ücret belirleyeceğiz"

"Enflasyonist ortamlarda asgari ücretin en alt düzeyde ücret olmak yerine temel ücret olmasıyla ilgilidir. Türkiye'de asgari ücretle geçinen 6 milyon civarında işçi var. Biz enflasyon ve ekonomideki dalgalanmaların karşısında emeği koruyacak bir asgari ücret belirleyeceğiz. Sendikalar burada, teknik çalışmalar yapacaktır. Ülkenin içindeki enflasyonu, harcama kalemlerini dikkate alarak asgari ücretin toplumda ortalama beklentileri karşılayacak bir oranda belirlenmesidir. Bunun için biz bu çalışmaları etraflıca sürdürdük. İşveren ve emekçilere ulaşıldı. "

"Türkiye ekonomisi dün rakamlar açıklandı. Üst üste 3 çeyrek büyüme gerçekleştiren bir ekonomi. Büyürken de küçülürken de değişimler ortaya sorun çıkarabilir. Türkiye ekonomisi üst üste 3 çeyrektir büyüyor. Türkiye'deki dinamizmin içinde olanlar var. Türk girişimcisinin uluslararası düzeyde elde ettiği başarı. Türk girişimcisi bu başarının altına imza atmıştır. Bu başarı övünme için söylenen birşey değil. 220 milyar dolara koşan ihracatla kendisini ispat etmiştir. Türk emeğinin niteliğidir."

"Mühendisinden işçisine ustadan çırağa kadar emeği var. Asgari ücret bu anlamda önem kazanmaktadır. Düzenlemeler bizim için çok değerli olacaktır. Türkiye ekonomide yaşanan dövizde, kurlarda yaşanan dalgalanmalar belli bir şekilde istikrara kavuşacak şeylerdir. Makro göstergeler onlar değildir. Büyümedir, istihdamdır, kalitedir, sürdürülebilirliğidir, üretim kapasitesinin artışıdır. Döviz önemsiz midir önemlidir ama bu dalgalanmalar makro değişimlere bağlı olarak istikrara kavuştuğu zaman daha da ekonominin gücünü ortaya çıkarak değerlerdir."

"26 şehirde çalışmamızı gerçekleştirdik. Muhtelif sektörlerde bu çalışmayı gerçekleştirdik. İşletmelerin hem sahipleriyle belli oranda da profesyonel yöneticileriyle görüşmeler yapıldı. İşletmenin faaliyet gösterdiği sektörler denildiği zaman bir önceki yılla karşılaştırıldığı zaman önümüzdeki seneyi nasıl değerlendiriyorsunuz dediğimizde yüzde 50'si değişim olmayacağının yüzde 37'sinin yükseliş olacağını yüzde 11'inin de düşüş olacağı yanıtını aldık."