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  3. Son dakika! Asgari ücrete ikinci kez zam yapılması bekleniyordu! Bakan Bilgin ters köşe yaptı, vatandaş çok üzülecek!

Son dakika! Asgari ücrete ikinci kez zam yapılması bekleniyordu! Bakan Bilgin ters köşe yaptı, vatandaş çok üzülecek!

Son dakika! Asgari ücrete ikinci kez zam yapılması beklenirken, Bakan Bilgin'den yeni bir açıklama geldi.

Son dakika! Asgari ücrete ikinci kez zam yapılması bekleniyordu! Bakan Bilgin ters köşe yaptı, vatandaş çok üzülecek!

Son dakika! Vatandaş asgari ücrete ikinci kez zam bekliyordu. Bakan Bilgin'den yeni açıklama geldi. Son günlerde yapılan asgari ücrete ara zam açıklamaları vatandaşı meraklandırmış, gözler Bakan Bilgin'den gelecek olan açıklamaya çevrilmişti. "4 formül var" denilen ücretlerin zammına ilişkin açıklamada bulunan Bakan Bilgin, vatandaşı hoşnut etmeyecek duyuruyu yaptı

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"ÇOK ÖNEMLİ ARTIŞ YAPMIŞTIK"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, son günlerde tartışılan asgari ücrete zam hususunu anlamlı bulmadığını ifade etti. Bakan Bilgin tarafından yapılan açıklamada, "Tartışmayı anlamlı bulmuyorum. Çok önemli artış yapmıştık." ifadelerine yer verilerek, çalışana ek zam yapılmayacağı bildirildi.

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Bölge Gündem Editör Ekibi
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