Son dakika: Aşıda büyük kriz! Bir ülke dava yoluna gideceğini duyurdu

Son dakika haberi.... İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, İtalya'nın hükümete bağlı ulusal kanalı RAI'ye koronavirüs ve aşılara ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Aşı programımızın değişmemesi için çalışıyoruz" diyen İtalya Dışişleri Bakanı Maio, söz konusu iki ilaç firmasının aşı tedarikinde kısıtlama yapmak zorunda kalmasına yönelik soruya "Boyundan büyük işlere kalkışmak" yanıtını verdi.

Bakan Maio, "Avrupa Birliği Komisyonu'nun bu beyefendilerin sözleşmelerine riayet etmelerini sağlamak için ne gerekiyorsa yapmaları için tüm kanalları aktive ediyoruz" ifadesini kullandı.

İtalya hükümeti zararın tazmin edilmesinden ziyade üzerinde anlaşmaya varılan miktarların güvence altına alınmasını sağlamaya çalışıyor.

BAŞBAKAN GUİSEPPE CONTE AÇIKLAMIŞTI

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, koronavirüs aşı tedarikinde yaşanacak gecikmelerin "kabul edilemeyeceğini" ve sözleşme yükümlülüklerinin ciddi şekilde ihlâl edilmesi anlamına geldiğini belirterek Roma Yönetimi'nin mümkün olan tüm yasal araçları kullanacağını sözlerine eklemişti.

Üst düzey bir sağlık yetkilisi, aşı tedarikindeki sorunlar devam ederse İtalya'nın tüm aşı programını yeniden değerlendirmek zorunda kalacağını açıklamıştı.

AVRUPA BİRLİĞİ'NDEN UYARI

Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel de Pfizer ve AstraZenaca şirketlerini aşı sözleşmelerini yeri getirmedikleri takdirde muhtemel yasal sonuçlarla tehdit etmişti.

Fransız Europe-1 radyosuna konuşan Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, yaptığı açıklamada "İlaç endüstrisinin imzalanan sözleşmelere riayet etmesini sağlamayı planlıyoruz" ifadesini kullanmıştı.

Amerikan ilaç devi Pfizer'in aşısını Prof. Dr. Uğur Şahin ile Dr. Özlem Türeci'nin yönettiği Almanya merkezli BioNTech firması geliştirmişti.